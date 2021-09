Padova-Triestina, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 19 settembre 2021) Nella quarta giornata del Girone A di Serie C, Il Padova ospita la Triestina. I padroni di casa, saldamente in testa alla classifica con 9 punti, cercano la quarta vittoria del girone per continuare il cammino fin qua perfetto. Gli ospiti navigano in brutte acque e occupano attualmente i bassifondi della classifica a quota 2 punti. Allo stadio Euganeo il Padova cercherà di staccare la Pro Vercelli in classifica e creare così il vuoto. La Triestina dall’altra parte, dopo il sofferto pareggio col Piacenza, è alla caccia della prima vittoria del proprio campionato. Ecco le ultime di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Nella quarta giornata del Girone A diC, Ilospita la. I padroni di casa, saldamente in testa alla classifica con 9 punti, cercano la quarta vittoria del girone per continuare il cammino fin qua perfetto. Gli ospiti navigano in brutte acque e occupano attualmente i bassifondi della classifica a quota 2 punti. Allo stadio Euganeo ilcercherà di staccare la Pro Vercelli in classifica e creare così il vuoto. Ladall’altra parte, dopo il sofferto pareggio col Piacenza, è alla caccia della prima vittoria del proprio campionato. Ecco le ultime di ...

PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Padova vs #Triestina ?? 4ª giornata #SerieC ?? Stadio Euganeo ?? ore 14:30 #MatchOfTheWeek… - KingChungusTS : @delinquentweet Alle 14.30 derby del Triveneto Padova - Triestina - PEFIORENTINA : ???? ???? Calcio Today SERIE C GROUP A Match Day 4 13.30 KOs Padova v Triestina Piacenza v Pro Patria Sudt… - TRIESTE_news : Padova-Triestina, Bucchi non cerca scuse sulle assenze: 'Non emergenza, ma opportunità' - - TRIESTE_news : Calcio, esame Padova per la Triestina, ma Bucchi fa i conti con le assenze - -