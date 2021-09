Omicidio Willy | Gabriele Bianchi riceve lettere nel carcere dalle ammiratrici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy

Imputato insieme al fratello Marco e ad altri due giovani di Artena per l'diMonteiro Duarte, il 21enne massacrato senza motivo nella notte tra il 5 e il 6 settembre dell'anno scorso a ...Continuano a uscire particolari su Gabriele Bianchi , in carcere perché imputato insieme al fratello Marco e ad altri due giovani di Artena del brutaledel ventunenneMonteiro Duarte, nella notte tra il 5 e il 6 settembre dell'anno scorso a Colleferro. Chiuso in cella Bianchi non si è dovuto preoccupare solo delle minacce degli altri ...Continuano a uscire particolari su Gabriele Bianchi, in carcere perché imputato insieme al fratello Marco e ad altri due giovani di Artena del brutale omicidio del ventunenne Willy ...La fidanzata di uno dei due imputati: "Tu non sai quello che fanno.Ti sto dicendo, se quelle vedono una cosa, non so il telegiornale, vedono nome e cognome, e sanno che stai a Rebibbia" ...