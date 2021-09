Oltressenda Alta | dispersa una ragazza di 17 anni | ricerche alle Baite del Moschel

(Di domenica 19 settembre 2021) Era uscita di casa domenica mattina intorno10 per una passeggiata con il cane. Una sessantina di soccorritori in campo.

Una situazione molto variegata, in cui si andrà al voto dalla popolosa Treviglio, con 30.322 abitanti, alla più piccola delle comunità interessate dalla questione, ovvero, con appena ...Una sola lista per il Comune che con i suoi 143 abitanti è il più piccolo di questa tornata. Si ricandida Giulio Baronchelli. Palazzago L'assessore uscente leghista Andrea Bolognini ...In Val Seriana, nei dintorni della frazione di Valzurio, comune di Oltressenda Alta, dal tardo pomeriggio di domenica 19 settembre sono in corso le ricerche di una ragazza di 17 a ...