Oggi il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea: le probabili formazioni (Di domenica 19 settembre 2021) Il match clou della quinta giornata di Premier League è in programma alle ore 17:30. A Londra si giocherà il derby tra Tottenham e Chelsea, la sfida che vedrà a confronto i due migliori bomber del campionato, ovvero Kane e Lukaku. Dopo il perfetto inizio di stagione del Tottenham, il quadro è stato ridimensionato dal Crystal Palace nell’ultimo turno (sconfitta per 3-0), i precedenti sono tutti a favore dei Blues con la formazione del nord di Londra che ha perso quattro dei suoi ultimi sei derby di Londra in Premier League. I campioni d’Europa in carica, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021) Il match clou della quinta giornata di Premier League è in programma alle ore 17:30. Asi giocherà iltra, la sfida che vedrà a confronto i due migliori bomber del campionato, ovvero Kane e Lukaku. Dopo il perfetto inizio di stagione del, il quadro è stato ridimensionato dal Crystal Palace nell’ultimo turno (sconfitta per 3-0), i precedenti sono tutti a favore dei Blues con la formazione del nord diche ha perso quattro dei suoi ultimi seidiin Premier League. I campioni d’Europa in carica, ...

