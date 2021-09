Advertising

zazoomblog : «Noi tedeschi siamo ancora nel 1945»: così nacque la colonia Germania - #tedeschi #siamo #ancora #1945»: - ZetaInes : RT @LIngles_: I social democratici tedeschi propongono di aumentare il salario minimo a 12 € ; da noi la politica istituzionale discute su… - Amos8125 : D'altronde la differenza con le oligarchie occidentali sembra evidente. Da noi gli indici più forti (USA e tedeschi… - Nom1_Cognom1 : RT @LIngles_: I social democratici tedeschi propongono di aumentare il salario minimo a 12 € ; da noi la politica istituzionale discute su… - iggyHT : RT @LIngles_: I social democratici tedeschi propongono di aumentare il salario minimo a 12 € ; da noi la politica istituzionale discute su… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi tedeschi

Il Primato Nazionale

... che ha reso concreto come mai prima il pericolo della crisi climatica, i Verdiregistrano ... persfide dall'ambiente questo obiettivo va alla Difesa raggiunto in dieci anni la crisi ...... dopo che la sua famiglia, per sfuggire alle persecuzioni razziali deie dei loro alleati ... Da, nel momento in cui si chiudeva la ventennale era della " war on terror " e si apriva quella ...In sedici anni, la cancelliera tedesca ha dato molte lezioni di leadership femminile, senza intestarsi cause femministe. Abbiamo ricostruito questo manuale di “girl power” così unico: ci si lamenta po ...Se mi danno elettricità per quanta ne voglio ed a gratis nessun problema ad avere la nuke nella mia provincia. Peraltro ho un reattore nuke e le sue scorie a 20 km da casa .. per cui ma de che state a ...