No alla XX edizione dell’Antica Fiera di San Matteo (Di domenica 19 settembre 2021) L’Anva Confesercenti Provinciale di Salerno rende noto che aveva inviato al Comune di Salerno, via pec a fine agosto, la richiesta di svolgimento della XX edizione della “Antica Fiera di San Matteo”. “La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi, come da tradizione, dal 18 al 21 settembre – spiega il coordinatore regionale Anva Confesercenti Campania, Aniello Ciro Pietrofesa – Sarebbero state posizionate 45 casette in legno e 7 giostrine per bambini nel sottopiazza della Concordia. Sarebbe stato utilizzata una sola parte del parcheggio – lato ovest – adottando tutte le misure di prevenzione legata al contenimento della diffusione del ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 settembre 2021) L’Anva Confesercenti Provinciale di Salerno rende noto che aveva inviato al Comune di Salerno, via pec a fine agosto, la richiesta di svolgimento della XXdella “Anticadi San”. “La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi, come da tradizione, dal 18 al 21 settembre – spiega il coordinatore regionale Anva Confesercenti Campania, Aniello Ciro Pietrofesa – Sarebbero state posizionate 45 casette in legno e 7 giostrine per bambini nel sottopiazza della Concordia. Sarebbe stato utilizzata una sola parte del parcheggio – lato ovest – adottando tutte le misure di prevenzione legata al contenimento della diffusione del ...

