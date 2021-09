Nicolas Cage: "Non mi ritirerò mai dal mondo del cinema" (Di domenica 19 settembre 2021) Nicolas Cage ha parlato del suo rapporto con la recitazione e ha ammesso che non ha minimamente in mente di ritirarsi dal mondo del cinema anche se è intenzionato a prendersi una pausa. Nicolas Cage non ha in mente di ritirarsi dal cinema. Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, il protagonista de Il mistero dei templari ha parlato del suo rapporto con il cinema e ha ammesso che non ha intenzione di andare in pensione. Nel corso dell'intervista, Nicolas Cage ha raccontato di sentirsi meglio ogni volta che ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021)ha parlato del suo rapporto con la recitazione e ha ammesso che non ha minimamente in mente di ritirarsi daldelanche se è intenzionato a prendersi una pausa.non ha in mente di ritirarsi dal. Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, il protagonista de Il mistero dei templari ha parlato del suo rapporto con ile ha ammesso che non ha intenzione di andare in pensione. Nel corso dell'intervista,ha raccontato di sentirsi meglio ogni volta che ...

Nicolas Cage è sicuro: “Non andrò mai in pensione” Cinematographe.it - FilmIsNow Nicolas Cage: "Non mi ritirerò mai dal mondo del cinema" Nicolas Cage ha parlato del suo rapporto con la recitazione e ha ammesso che non ha minimamente in mente di ritirarsi dal mondo del cinema anche se è intenzionato a prendersi una pausa. Nicolas Cage n ...

Nicolas Cage è sicuro: “Non andrò mai in pensione” Con decadi di attività alle spalle e vicino ai 60 anni di età, Nicolas Cage esclude di andare in pensione. Sullo schermo a partire dagli anni ’80, Nicolas Cage vede nel propri ...

