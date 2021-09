Nicola Pisu ha pensato al suicidio: la drammatica confessione (Di domenica 19 settembre 2021) La confessione di Nicola Pisu Sono trascorse meno di 48 ore dall’ingresso di Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip 6, ma il pubblico si è già appassionato alla sua forte storia. Come è noto infatti il figlio di Patrizia Mirigliani in passato ha vissuto un periodo non facile, fatto anche di dipendenze. A L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 19 settembre 2021) LadiSono trascorse meno di 48 ore dall’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip 6, ma il pubblico si è già appassionato alla sua forte storia. Come è noto infatti il figlio di Patrizia Mirigliani in passato ha vissuto un periodo non facile, fatto anche di dipendenze. A L'articolo proviene da Novella 2000.

