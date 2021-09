Napoli | si ripete il miracolo di San Gennaro Mons Battaglia | ' Il sangue si è sciolto'

Advertising

Agenzia_Ansa : Napoli, si ripete la liquefazione del sangue di San Gennaro #ANSA - RaiNews : L'arcivescovo di #Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo l'avvenuta lique… - Radio1Rai : ??#SanGennaro A #Napoli si ripete il “miracolo” della liquefazione. “Il sangue si è sciolto”, ha annunciato l’arcive… - tbuccico69 : E putimm' sta tranquilli... W San Gennaro! - DANI56 : RT @RaiNews: L'arcivescovo di #Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo l'avvenuta liquefazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ripete

" Il sangue si è sciolto" ha annunciato ai fedeli l'arcivescovo di, monsignor Domenico Battaglia. L'annuncio è stato accolto dall'applauso dei fedeli. In virtù delle norme anti covid sono ...... il bimbo di quasi 4 anni morto sabato scorso adopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione in circostanze ancora da chiarire (è stato fermato per omicidio un 38enne),...(Adnkronos) - Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. Alle ore 10 in punto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai ...Si rinnova il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro nella Cattedrale di Napoli. L’annuncio dell’Arcivescovo, monsignor Domenico Battaglia ...