Napoli, in arrivo Giorgia Meloni: domani passeggiata per la città (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’onorevole Giorgia Meloni “sarà impegnata in una lunga passeggiata a piedi per incontrare la cittadinanza, a sostegno della lista di Fratelli d’Italia al Comune di Napoli. Fratelli d’Italia intende ribadire la centralità della destra e delle sue proposte nel confronto politico cittadino e confermarsi la vera forza trainante della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca”. E’ quanto fa sapere, con una nota, il coordinatore cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli. Alle 17.30 in piazza dei Martiri – prosegue la nota ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’onorevole“sarà impegnata in una lungaa piedi per incontrare la cittadinanza, a sostegno della lista di Fratelli d’Italia al Comune di. Fratelli d’Italia intende ribadire la centralità della destra e delle sue proposte nel confronto politico cittadino e confermarsi la vera forza trainante della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca”. E’ quanto fa sapere, con una nota, il coordinatore cittadino didi Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli. Alle 17.30 in piazza dei Martiri – prosegue la nota ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliJuve, tornelli aperti dalle ore 14:00 ?? ?? #ForzaNapoliSempre - anteprima24 : ** ##Napoli, in arrivo Giorgia #Meloni: domani passeggiata per la città ** - VincenzoLombar1 : @armcopp All’arrivo a Napoli non c’erano..Strano - SIMONE4ESPOSITO : RT @MGuardasole: +++ Su Amazon in vendita le maglie del #Napoli dal 27 settembre: confermata quindi la notizia che ci diedi in anteprima su… - gamonapoli : Mi raccomando postate ordine, arrivo e maglia nuova del Napoli indossata, altrimenti non vi crediamo… -