Napoli, c'è attesa per il 'miracolo' di San Gennaro (Di domenica 19 settembre 2021) attesa a Napoli per il "miracolo" della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel giorno della festività del Santo patrono della città. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021)per il "" della liquefazione del sangue di San, nel giorno della festività del Santo patrono della città. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da ...

Advertising

capuanogio : Arrestati 9 tifosi del #Napoli ieri nel prepartita della sfida con il #Leicester dopo una rissa scoppiata con alcun… - granatafr : RT @francesco_terry: Oggi a Napoli sono tutti in attesa del miracolo di #SanGennaro Per me il #19settembre è sempre stato il giorno del tu… - CAvondet : - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Napoli, il #miracolo di San Gennaro si è ripetuto: il sangue si è sciolto. - amanfredi1967 : RT @Adnkronos: #Napoli, il #miracolo di San Gennaro si è ripetuto: il sangue si è sciolto. -