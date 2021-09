Napoli, Bagnoli: Bastona la madre per avere il denaro e acquistare droga. Arrestato 19enne (Di domenica 19 settembre 2021) Napoli, Bagnoli: A soli 19 anni Bastona la madre per ottenere il denaro e acquistare la droga. Il giovane Arrestato è in attesa di giudizio. Ha 19anni il giovane Arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli per estorsione e maltrattamenti in famiglia. Accade a Coroglio, luogo noto per la movida estiva. L’uomo aveva costretto Leggi su 2anews (Di domenica 19 settembre 2021): A soli 19 annilaper ottenere illa. Il giovaneè in attesa di giudizio. Ha 19anni il giovanedai Carabinieri del nucleo operativo diper estorsione e maltrattamenti in famiglia. Accade a Coroglio, luogo noto per la movida estiva. L’uomo aveva costretto

