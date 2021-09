Napoli, 19enne accoltellato: fermato ragazzo di 15 anni (Di domenica 19 settembre 2021) Un ragazzo di 15 anni fermato a Napoli per il tentato omicidio di un 19enne, accoltellato nella notte tra il 17 e il 18 settembre. Il 15enne è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto perché ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di un 19enne, accoltellato nella notte tra il 17 e il 18 settembre in piazza Santa Maria della Fede. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e sarà posto al vaglio del gip durante l’udienza di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 settembre 2021) Undi 15per il tentato omicidio di unnella notte tra il 17 e il 18 settembre. Il 15enne è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri della stazione diBorgoloreto perché ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di unnella notte tra il 17 e il 18 settembre in piazza Santa Maria della Fede. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni die sarà posto al vaglio del gip durante l’udienza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 19enne Movida a Napoli, 19enne accoltellato 15 volte per una ragazzina contesa Lo ha colpito per 15 volte. Non si fermava più la mano dell'aggressore che con ferocia si è accanito su un ragazzo disarmato: e la devastazione nelle sue carni causata dalla lama di un coltello era ...

