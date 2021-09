MXGP della Sardegna | Herlings è il nuovo leader

Advertising

infoitsport : MXGP della Sardegna: Pole a Herlings e Geerts - infoitsport : LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: Jeffrey Herlings domina Gara-1, Tony Cairoli non è della partita - CentotrentunoC : #Motocross ?? Il belga della KTM Jeffrey #Herlings è stato il grande protagonista nella #MXGPSardegna corsa a Riol… - federicob95 : RT @AndreaEttori: Comunque con quello che è successo in questi giorni nel mondiale della #MXGP, la settimana che porterà al Nazioni sarà da… - AndreaEttori : Comunque con quello che è successo in questi giorni nel mondiale della #MXGP, la settimana che porterà al Nazioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP della

Hole - Shot per Jorge Prado in gara due Ancora Herlings, ma che grinta Prado! Dopo la vittoria 'facile' nella prima frazione, l'olandese di KTM ha dovuto sudarsi il secondo successogiornata, ...Non sorride di certo Cairoli che, caduto nelle prove cronometratemattinata odierna, ha rimediato una brutta botta, ma per fortuna non ci sono state fratture . Per i dolori il siciliano ha ...La classe regina del Campionato del Mondo FIM ha un nuovo leader: Jeffrey Herlings che mette a segno una doppietta e approfitta delle disgrazie di Gajser e Cairoli ...Il campione del mondo MotoGP 2020 ha ammesso alla fine della gara di Misano di non essere più in lizza per ripetere l'incredibile impresa che ha realizzato l'anno scorso.