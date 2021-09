Muore in Moldavia dopo l’intervento di fecondazione in vitro: in Italia troppi ostacoli alla procreazione assistita (Di domenica 19 settembre 2021) Il desiderio di avere un figlio si è concluso tragicamente per una coppia di Chivasso, Torino, volata in Moldavia per accedere alla fecondazione assistita. Cristina Toncu, 30 anni, è morta a seguito di un arresto cardiaco, come riferiscono i medici della clinica che hanno eseguito l’intervento. dopo essere stata rianimata, la giovane non si è più svegliata. Indaga la Procura di Chisinau, dopo la denuncia del marito, Stefan Sirbulet. In Italia, nonostante le pronunce della Corte Costituzionale, rimane la disparità di accesso alle tecniche di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 settembre 2021) Il desiderio di avere un figlio si è concluso tragicamente per una coppia di Chivasso, Torino, volata inper accedere. Cristina Toncu, 30 anni, è morta a seguito di un arresto cardiaco, come riferiscono i medici della clinica che hanno eseguitoessere stata rianimata, la giovane non si è più svegliata. Indaga la Procura di Chisinau,la denuncia del marito, Stefan Sirbulet. In, nonostante le pronunce della Corte Costituzionale, rimane la disparità di accesso alle tecniche di ...

