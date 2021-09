Mourinho sul ko: 'La mia faccia dice tutto, ma domani è un altro giorno' (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - Prima sconfitta per la Roma, la squadra di Mourinho ha perso al Bentegodi 3 - 2 contro il Verona di Tudor. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Pellegrini, la squadra di casa è riuscita a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - Prima sconfitta per la Roma, la squadra diha perso al Bentegodi 3 - 2 contro il Verona di Tudor. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Pellegrini, la squadra di casa è riuscita a ...

Advertising

sportli26181512 : Mourinho sul ko: 'La mia faccia dice tutto, ma domani è un altro giorno': Il tecnico sui social pubblica una foto i… - ReteSport : #Mourinho sul ko: 'La mia faccia dice tutto, ma domani è un altro giorno' #ASRoma #VeronaRoma - gxallavichx : Na cosa la devi dire perché si. Io grata a Mourinho per ciò che ha fatto all'Inter, l'ho seguito con piacere al Tot… - iamfedericooo : Però un processo alla 4 giornata mi sembra la cosa più inutile di tutte, mourinho è stato chiaro sulle mancanze e s… - Andrea842631710 : @goly87 Questa cosa la dico da inizio anno, non me ne vogliano anche gli estimatori di Benitez e Ancelotti, anche… -