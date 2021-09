Motomondiale | capolavoro Bagnaia incanta il Misano World Circuit

(Di domenica 19 settembre 2021) Life&People.it L’Italia davanti a tutti! Ormai nello sport quasi non fa più notizia, ma alMarco Simoncelli il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini nella classe MotoGP delregala una giornata davvero memorabile ai nostri colori. Dopo il primo successo conquistato appena sette giorni fa ad Aragon ‘Pecco’va a prendersi la seconda vittoria di fila e lo fa in terra romagnola. La giornata di gloria per l’Italia si completa con il doppio podio Ducati e primo in carriera nella classe regina per il Rocky idolo di casa Enea Bastianini. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale capolavoro

MotoGp. Un altrodi Pecco Bagnaia . Un trionfo. Primo dalla partenza al traguardo. Dal primo all'ultimo ... Certo, non sono pochi ma annunciano un finale delal cardiopalma. ...Ha fatto un, complimenti a lui per la gara '. MotoGP San Marino, Bagnaia festeggia la vittoria: 'Stiamo lavorando da Dio'Bagnaia, vittoria fenomenale. Bastianini eccezionale, Marquez stoico. Festa grande per Rossi, non in gara Nel primo dei due GP in programma a Misano nel 2021 della MotoGP (quello di San Marino e della ...Ci è riuscito, ma non è riuscito ad attaccare il rivale che ha guadagnato cinque punti in classifica portandosi a 48 punti dal pilota Yamaha, il quale è ad ogni modo decisamente soddisfatto di questo ...