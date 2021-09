MotoE | Zaccone investito da Hikari Okubo VIDEO

(Di domenica 19 settembre 2021) Brutto incidente inper Alessandro. Il pilota italiano è caduto ed è statodal collega. Le sue condizioni non sembrano gravi ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti

L'incidente di Alessandro, in Gara 1,. Investito da Hikari Okubo, il pilota ha subito un trauma al bacino ed è stato spostato a Cesena per ulteriori accertamentiLa prima delle due gare del weekend della classesul circuito di Misano , vinta da Jordi Torres , si è conclusa dopo sole due curve per Alessandro, coinvolto in una brutta caduta in cui è stato investito dalla Energica Ego Corsa del ...Alessandro Zaccone, brutto incidente in Gara 1 MotoE. Investito da Okubo, ha riportato "solo" tre fratture. Ma saluta il campionato.Sono stati infatti esclusi danni neurologici e Zaccone ha mosso indipendentemente tutti gli arti. Il pilota è stato trasportato all’ospedale di Cesena, si temono fratture al bacino. Di sicuro il class ...