Moto3 | GP San Marino 2021 | risultati e classifica | vince Foggia | tripletta azzurra sul podio

(Di domenica 19 settembre 2021)italiana suldel GP di Sandi. A Misano, Dennis(Honda) raccoglie la seconda vittoria di fila dopo Aragon e precede Niccolò Antonelli (Ktm) e Andrea Migno (Honda). Sergio Garcia si ferma al quarto posto e viene raggiunto proprio daal secondo posto dellapiloti: entrambi sono adesso a 42 punti dal leader Pedro Acosta, in sofferenza a Misano e solamente settimo. Sfuma invece l’ultima occasione di Romano Fenati per accorciare dalla testa del Mondiale. Il pilota Husqvarna cade a 10 giri dal termine dopo una gara condotta ...

Eurosport_IT : Trionfo italiano a Misano! ?????? 1? Dennis Foggia 2? Niccolò Antonelli 3? Andrea Migno #Moto3 | #SanMarinoGP - Ansa_ER : San Marino: Moto3 tricolore con Foggia, Antonelli e Migno. Fenati cade a -9 dal traguardo mentre era 1/o con largo… - sportface2016 : #Moto3, tripletta italiana sul podio a #SanMarinoGP: vince Foggia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto3, San Marino: podio tricolore con Foggia, Antonelli e Migno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto3, San Marino: podio tricolore con Foggia, Antonelli e Migno -

Al via la, prima gara della domenica di Misano, con tre italiani protagonisti: Fenati, Foggia e Antonelli. Alle 12:20 si proseguirà con la Moto2, gran finale alle 14 con la gara della MotoGP. Tutto in ...RISULTATO WARM - UP GPMARINOUn trionfo italiano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha questi connotati nella classe Moto3, tappa del Mondiale 2021. Tre italiani nei primi tre posti della classifica: Dennis Foggia (Ho ...Tripletta italiana sul podio del GP di San Marino di Moto3. A Misano, Dennis Foggia (Honda) raccoglie la seconda vittoria di fila dopo Aragon e precede Niccolò Antonelli (Ktm) e Andrea Migno (Honda).