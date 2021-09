Mondiali ciclismo 2021, Remco Evenepoel: “Ho fatto un’ottima cronometro, era il massimo che potevo fare” (Di domenica 19 settembre 2021) Una terza piazza che va a bissare il bronzo ottenuto qualche giorno fa in Trentino agli Europei. Anche nella cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo su strada davanti al pubblico di casa Remco Evenepoel centra il podio, senza però entrare nella lotta per la vittoria: il giovane belga chiude nettamente dietro a Filippo Ganna e Wout van Aert. Le sue parole a fine gara riportate da Ciclo21: “Posso solo essere soddisfatto della mia prestazione. Sapevo che quelli che sono arrivati ??primi, ma anche Stefan Küng e Kasper Asgreen, erano gli uomini da battere. Ho fatto ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Una terza piazza che va a bissare il bronzo ottenuto qualche giorno fa in Trentino agli Europei. Anche nellaindividuale deidisu strada davanti al pubblico di casacentra il podio, senza però entrare nella lotta per la vittoria: il giovane belga chiude nettamente dietro a Filippo Ganna e Wout van Aert. Le sue parole a fine gara riportate da Ciclo21: “Posso solo essere soddisdella mia prestazione. Sapevo che quelli che sono arrivati ??primi, ma anche Stefan Küng e Kasper Asgreen, erano gli uomini da battere. Ho...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dopo lo straordinario #EuroRoad2021 di Trento, i Mondiali di ciclismo su strada si aprono al meglio con la vittoria… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO MONDIALI CRONOMETRO, ORO PER FILIPPO GANNA L'azzurro ha preceduto Van Aert di 5 secondi #SkySport #Ganna #Ciclismo - TgLa7 : ??BREAKINGNEWS?? Continua l'estate magica per i colori azzurri! @GannaFilippo domina la prova contro il tempo e vinc… - boquito67 : RT @Palazzo_Chigi: Dopo lo straordinario #EuroRoad2021 di Trento, i Mondiali di ciclismo su strada si aprono al meglio con la vittoria a cr… - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: Mondiali di #ciclismo in Belgio: Filippo #Ganna vince la crono individuale e si laurea campione del Mondo. Trovare assol… -