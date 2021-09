Miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto | l’annuncio dell’arcivescovo

Advertising

fanpage : Si è compiuto il Miracolo di #sangennaro, il sangue si è sciolto alle ore 10.01 #19settembre - SkyTG24 : Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto - CAvondet : - ottavio1974 : RT @Carmen24583545: E noi napoletani oggi attendiamo 'o miracolo di San Gennaro... San Genná e fallo stu miracolo! - ricotta_93 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, si ripete il 'miracolo': il sangue di San Gennaro si è sciolto #napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Miracolo San

C'è stata tanta attesa nel duomo di Napoli per il "" diGennaro 2021 . Capienza limitata all'interno della Chiesa di Santa Maria Assunta per il secondo anno consecutivo, a causa delle ...IldiGennaro si ripete Maltempo Campania: allerta meteo per temporali per la giornata di domani Meteo Redazione Campania - 16 Set 2021 Torna il maltempo in Campania. A darne notizia è ...Si è ripetuto a Napoli il prodigio del "miracolo" di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. "Il sangue si è sciolto" ha annunciato ai fedeli l'arcivescovo ...E' la prima festa del Patrono per l'arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia, che ha fatto ingresso nella Diocesi partenopea lo scorso febbraio ...