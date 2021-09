Minacce a Bentivogli | lettera con proiettili nella sua abitazione di Ancona ' La mia famiglia sotto choc'

(Di domenica 19 settembre 2021)conal leader di Base Italia Marco, ex segretario della Fim Cisl. Il plico, trovato questa mattina intorno alle 6.40suadi, conteneva ...

Ultime Notizie dalla rete : Minacce Bentivogli

...con proiettili all'ex segretario della Fim Cisl Marco, ora leader di Base Italia. Il plico, trovato questa mattina intorno alle 6.40 nella sua abitazione di Ancona, contenevanei ..."Questa mattina alle 6.40 è stata rinvenuta, presso l'abitazione di Ancona, una lettera dinei confronti di Marco, della sua famiglia e dei ragazzi della scorta. Ad accompagnare la lettera, 10 proiettili carichi, 5 per fucile a pallettoni 5 per pistola 7.65. Sul posto ...Marco Bentivogli non si ferma. E noi con lui. L’ex sindacalista e leader di Base, collaboratore fisso di Fortune Italia, raggiunto da minacce, anche alla famiglia ...«Questa mattina alle 6.40 è stata rinvenuta, presso l’abitazione di Ancona, una lettera di minacce nei confronti di Marco Bentivogli , della sua famiglia e ...