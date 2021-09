Milan, Pioli: «Venuti per battere la Juventus. Rebic rompe le partite» (Di domenica 19 settembre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match pareggiato con la Juventus: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match pareggiato con la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PAREGGIO – «Siamo Venuti qua per vincere la partita, nei primi minuti abbiamo trovato una Juventus migliore di noi. Poi siamo migliorati, nel secondo tempo sicuramente molto meglio noi. Abbiamo provato a vincerla, è stata una prestazione positiva». Rebic – «I meriti glieli do ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato con la: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato con la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PAREGGIO – «Siamoqua per vincere la partita, nei primi minuti abbiamo trovato unamigliore di noi. Poi siamo migliorati, nel secondo tempo sicuramente molto meglio noi. Abbiamo provato a vincerla, è stata una prestazione positiva».– «I meriti glieli do ...

