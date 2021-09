Milan | Maignan tra i convocati | ma rischia di saltare la Juve

(Di domenica 19 settembre 2021)O - Mikenon è al meglio, ma è stato ugualmente convocato per la partitissima di stasera tra il suoe lantus, in programma alle 20.45 a Torino. Il portiere francese combatte ...

MILANO - Mikeè stato convocato per la partita del, questa sera, a Torino contro la Juventus. Il portiere francese non è al meglio per un problema a una mano, riportato . Stefano Pioli però lo ha ...MILANO - Mikenon è al meglio, ma è stato ugualmente convocato per la partitissima di stasera tra il suoe la Juventus, in programma alle 20.45 a Torino. Il portiere francese combatte con un dolore ...Il portiere francese combatte da qualche giorno con un problema a una mano, ma è nel gruppo rossonero a Torino: pronto a sostituirlo Tatarusanu ...Attraverso i propri canali ufficiali, il Milan ha reso nota la lista dei convocati di mister Pioli per la sfida contro la Juventus di stasera. C'è Maignan, che, dunque, dovrebbe giocare ...