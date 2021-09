Milan | Kalulu | «Buon punto | ma nel finale dovevo fare gol»

(Di domenica 19 settembre 2021) Pierreha parlato ai microfoni diTV nel post partita contro la Juventus: le sue dichiarazioni Pierre, difensore del, ha commentato aTV il pareggio con la Juventus. Le dichiarazioni del francese. PAREGGIO PESANTE – «È stata una settimana molto lunga, penso che siamo rientrati bene in gara. Questo pareggio è unrisultato a Torino». OCCASIONE NEL– «Il tiro non èo se non fai gol, ho visto Theo con la palla e sono andato forte. Ho pensato un po’ troppo, alla fine il portiere ha fatto una gran parata ma ...

Advertising

ZZiliani : Invece di abbandonarsi alle scenate turche del fine partita, #Allegri si domandi perchè con un giorno di riposo in… - pisto_gol : Juv-Mil 1:1 Un clamoroso errore di Saelemaekers regala l’1:0 a Morata dopo 3’, la Juve gioca meglio e sfiora il 2:0… - Coppo01201967 : @MilanTV @andreamaldera @lucaserafini4 La mia pagella! Difesa inguardabile e attacco sterile! Ci salvano un buon To… - MilanPress_it : #Kalulu: 'L'occasione nel finale? Posso fare meglio e devo fare meglio perché non è gol'. L'intervista a DAZN del… - MilanPress_it : Il commento del terzino rossonero #Kalulu #JuventusMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kalulu

Pianeta Milan

... da Brahim Diaz a Leao e: "Felicissimo per la crescita dei giovani, hanno grandi qualità". Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...Commenta per primo L'allenatore del, Stefano Pioli, ha parlato a Dazn per commentare il pareggio in rimonta per 1 - 1 ottenuto in ... BRAHIM,- 'Sono felicissimo dei ragazzi che stanno ...Milano, 19 settembre 2021 – Il Milan fa visita allo Stadium per provare a espugnare ... Pioli deve sperare che l’infortunio non sia nulla di grave. 33’ Kalulu 6 Cross di prima e chilometri macinati a ...Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Pierre Kalulu ha parlato nel post partita di Juventus-Milan. Queste le domande e le risposte: Sulla partita. "E' stata una settimana molto ...