Milan: i convocati per la sfida contro la Juventus, Maignan c'è (Di domenica 19 settembre 2021) Mike Maignan è nella lista dei convocati dell'allenatore del Milan Stefano Pioli per la sfida contro la Juventus di questa sera. Out Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Bakayoko e Krunic. Questo l'elenco. Portiere: Maignan, Jungdal, Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leao, Maldini, Pellegri, Rebic.

