Maturità e intelligenza, Giannelli stella dell'Italia: 'Ero sicuro di farcela' Un Europeo giocato con una maturità e un'intelligenza che gli hanno valso anche il titolo di mvp della manifestazione. "Non ho mai avuto dubbi di poter arrivare sul tetto d'Europa con questa squadra. ...

Un Europeo giocato con una maturità e un'intelligenza che gli hanno valso anche il titolo di mvp della manifestazione. "Non ho mai avuto dubbi di poter arrivare sul tetto d'Europa con questa squadra."