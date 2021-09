Marquez esalta Bastianini | ' Oggi era imprendibile | frenava come un animale'

(Di domenica 19 settembre 2021) Arrivare a ridosso del podio in una stagione difficile eppure non essere del tutto soddisfatti. Fa parte della mentalità dei campioni la volontà di non accontentarsi mai e campionelo è stato ...

La Gazzetta dello Sport

Arrivare a ridosso del podio in una stagione difficile eppure non essere del tutto soddisfatti. Fa parte della mentalità dei campioni la volontà di non accontentarsi mai e campionelo è stato e lo è ancora. Il suo bilancio della gara a Misano è dolce e amaro. 'Sono successe tante cose quest'anno ma ora tutto si sta aggiustando, riesco a concentrarmi solo sul correre, ...... ' Ero piuttosto nervoso per via delle bandiere gialle per le cadute died ero nervoso ... Misano, Rossiil duo Ducati - Bagnaia: 'Come una pole Ferrari a Monza'ROMA - Gigi Dall'Igna è entusiasta dopo la vittoria di Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Aragon, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2021 di MotoGp. Il direttore generale della Ducati, inter ...Il direttore generale della Ducati, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha esaltato la prestazione del pilota italiano, che è riuscito a tenersi alle spalle Marc Marquez dopo un grande duello. La ...