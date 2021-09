Marion Cotillard sul movimento MeToo: "Si tratta di un'autentica rivoluzione" (Di domenica 19 settembre 2021) Al San Sebastian Film Festival, Marion Cotillard ha parlato del movimento MeToo e lo ha paragonato a un'autentica rivoluzione: 'Oggi ci sono cose che non sono più tollerate'. Nel corso del San Sebastian Film Festival, Marion Cotillard ha ricevuto il Donostia Award alla carriera durante la serata di apertura, nel corso della quale l'attrice francese ha parlato del movimento MeToo paragonandolo a un'autentica rivoluzione. Come riportato da Variety, Marion ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021) Al San Sebastian Film Festival,ha parlato dele lo ha paragonato a un': 'Oggi ci sono cose che non sono più tollerate'. Nel corso del San Sebastian Film Festival,ha ricevuto il Donostia Award alla carriera durante la serata di apertura, nel corso della quale l'attrice francese ha parlato delparagonandolo a un'. Come riportato da Variety,...

Allied, il film accusato di aver fatto separare Brad Pitt e la Jolie Allied - Un'ombra nascosta è la pellicola che andrà in onda questa sera alle 21.14 su Iris. Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Brad Pitt e Marion Cotillard, Allied - Un'ombra nascosta è scritto da Steven Knight che ha impiegato anni a portare a termine la sceneggiatura di una pellicola che, visivamente, deve moltissimo a capolavori come ...

Allied, il film accusato di aver fatto separare Brad Pitt e la Jolie Allied è un film firmato da un maestro del cinema come Robert Zemeckis, che tuttavia ha fatto parlare di sé perché all'inizio ritenuto il film che portò alla separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie ...

