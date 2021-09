Maria De Filippi, il salto della “Queen” diventa virale: il VIDEO che fa emozionare tutti (Di domenica 19 settembre 2021) La conduttrice pavese mostra di che stoffa è fatta e stupisce tutti. Maria De Filippi si conferma conduttrice a tutto tondo e fa capire perchè è la Regina della tv.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 19 settembre 2021) La conduttrice pavese mostra di che stoffa è fatta e stupisceDesi conferma conduttrice a tutto tondo e fa capire perchè è la Reginatv.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro… - TeleConsiglio : #Amici! In ogni senso. Ed è una sorpresona. Primo, Maria De Filippi riparte prima del solito, secondo si va eccezio… - ulneverbealone : questo account non è più come prima, dimenticatevi di taylor swift harry styles ariana grande e il resto appresso.… - martimar0997 : RT @IlContiAndrea: #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro #Domenicain. Re… - mollatemiplease : RT @alexiuss11: datemi una serie tv su maria de filippi e sabrina ferilli per piacere -