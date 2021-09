Mara Venier e Renzo Arbore, una lunga storia d’amore: dal dramma dell’aborto ai tradimenti mai confessati (Di domenica 19 settembre 2021) Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli anni il suo pubblico l’ha vista intervistare moltissimi volti noti dello spettacolo nostrano, facendosi carico di raccontare le loro storie. Anche le vicende che riguardano la sua vita privata meritano però di essere raccontate. Fra tutte, quella che la vede protagonista di una travagliata storia d’amore con Renzo Arbore è certamente una delle più interessanti. Mara Venier e Renzo Arbore: la storia d’amore ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 settembre 2021)è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli anni il suo pubblico l’ha vista intervistare moltissimi volti noti dello spettacolo nostrano, facendosi carico di raccontare le loro storie. Anche le vicende che riguardano la sua vita privata meritano però di essere raccontate. Fra tutte, quella che la vede protagonista di una travagliataconè certamente una delle più interessanti.: la...

Advertising

rosarioangelo10 : La Zia @mara_venier Festeggia con @provo2000 Grazie a tutti ????Tesori della zia ??@domenicainrai @stefano__coletta - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA L'OMAGGIO A RAFFAELLA CARRÀ, LORETTA GOGGI E MAHMOOD - RaffaellaGizzi : RT @Bea54587739: Buongiorno ??Entrare e trovare anche i complimenti di Mara Venier per Tale e quale a Stefy non ha prezzo. Aspettando di v… - Bea54587739 : Buongiorno ??Entrare e trovare anche i complimenti di Mara Venier per Tale e quale a Stefy non ha prezzo. Aspettan… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1, al via la nuova edizione di “Domenica in”. Conduce Mara Venier -