Luca Toni: dalla provincia profonda al tetto del mondo

Roma, 19 set – Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo. No, quella dell'ultimo centravanti italiano campione del mondo, non è proprio la tipica parabola del predestinato. Anzi, questo ragazzone di oltre 1 metro e 90, passa i primi anni tra la cadetteria e la terza serie: quella tra i rognosi difensori del "calcio minore" risulta essere un'utile gavetta per chi poi scriverà pagine di storia italiana in terra tedesca.L'incontro con la massima serie coincide con la prima estate del nuovo millennio. Grazie all'occhio lungo di Rinaldo Sagramola – ex dirigente della Lodigiani – il quale si porta con sé a Vicenza quel possente centravanti che ...

