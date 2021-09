L'obbligo del Green pass fa accelerare la campagna vaccinale: prenotazioni aumentate del 40% (Di domenica 19 settembre 2021) Come già accaduto a luglio, quando Draghi aveva annunciato l'introduzione del certificato verde per bar e ristoranti, così anche l'obbligo del Green pass per poter lavorare in tutti i settori, ha ... Leggi su globalist (Di domenica 19 settembre 2021) Come già accaduto a luglio, quando Draghi aveva annunciato l'introduzione del certificato verde per bar e ristoranti, così anche l'delper poter lavorare in tutti i settori, ha ...

