LIVE Juventus-Milan 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | pareggio di Rebic!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Fuori Dybala e dentro Kulusevski nella. 76? Gooooooooooooool, Rebiccccccccccccccccccc, colpo di testa di Rebic che trova il secondo palo dopo un corner,1-1. 74? Destro di Danilo respinto da Maignan! 72? Dentro Chiesa e fuori Cuadrado nella, ovazione per l’entrata di Federico Chiesa. 70? Tiro di Leao che finisce fuori di poco. 68? Ammoniti Dybala e Tonali per uno scontro verbale su una palla non buttata fuori con Morata a terra. 66? Dentro Kean e fuori Morata per la. 64? Problema fisico ...