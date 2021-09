LIVE Juventus-Milan 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Morata sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Tiro di Brahim Diaz che non trova la porta da fuori area. 6? Gooooooooooooooooooooooool, Alvaroaaaaaaaaaaaaaaaaa, Dybala con un tocco lancia lo spagnolo in contropiede che davanti a Maignan non sbaglia,1-0. 5? Tiro di Tonali che sfiora la traversa. 3? Errore di Bonucci in fase di appoggio verso Cuadrado nella fascia destra. 1? Inizia la20.43 Entrano in campo le due squadre! 20.41 Pellegri è l’unica punta di ruolo disponibile in panchina per il. 20.38 Sale la tensione sugli spalti, la ...