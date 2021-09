LIVE Juventus-Milan 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40che parte bene ma viene subito punito dallacon un contropiede micidiale condotto da Dybala e finalizzato da Morata. Dybala e Morata sfiorano il raddoppio ma ilsi rende pericoloso con Tonali. A tra poco per il secondo45?iltempo,1-0. 43? Cross di Leao che non trova Rebic. 41? Tonali ancora una volta prova il tiro, non trova la porta. 39? Tanta corsa per lain questo...

juventusfc : ?? JUVENTUS FOOTBALL CLUB! DAI RAGAZZI, CARICHI! #JuveMilan LIVE su @DAZN_IT: - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - TuttoJuve24 : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - zazoomblog : Diretta Juventus-Milan 1-0 live: ci prova Tonali tiro debole - #Diretta #Juventus-Milan #live: #prova -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

È stata una settimana europea dal sapore diverso quella die Milan , ma per entrambi si è trattato di Europa che conta, e se per i bianconeri, che hanno vinto 3 a 0 in Svezia è stata quasi ...DIRETTA PARMA CREMONESE (RISULTATO0 - 2): RADDOPPIA VIDO! Il primo tempo di Parma - Cremonese va in archivio sul punteggio di 0 - ... il centrocampista cresciuto nelle giovanili della...45' | Due minuti di recupero. 42' | Timidi segnali di Milan, ma Rebic temporeggia troppo al momento della conclusione e viene murato; sulla ribattuta, Tonali calcia di prima intenzione.Mentre la squadra di Allegri sono a caccia del primo successo stagionale in campionato, i rossoneri sono a punteggio pieno e sono alla ricerca di punti preziosi per incrementare già il distacco dalle ...