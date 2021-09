LIVE Juventus-Milan 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Dybala vicino al raddoppio!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Conclusione di Tonali, blocca tutto Szczesny. 21? Molti scambi di posizione rapidi nella, soprattutto tra i centrocampisti. 19?ci prova dal limite, ancora il portiere delevita il 2-0. 17? Ancora Morata scatenato, chiama all’intervento Maignan. 15? Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre. 13? Colpo di testa di Chiellini che non trova la porta dopo un corner di. 11?che prova il possesso palla prolungato. 9? Tiro di Brahim Diaz che non trova la porta da fuori area. 7? ...