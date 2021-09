LIVE – Italia-Slovenia 22-25 25-20 20-25 25-20 11-7 | finale oro Europei 2021 volley maschile in DIRETTA

(Di domenica 19 settembre 2021) Latestuale diper l’oro deglidi. Giannelli e compagni hanno superato la Serbia in quattro set rimanendo imbattuti e non vogliono smettere di sognare. Dall’altra parte della rete ci sarà ladi coach Giuliani, che in semiha sconfitto i padroni di casa della Polonia. Chi si aggiudicherà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 19 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto ...

...tempo vincente degli uomini di Giuliani 18 - 19 La Slovenia si avvicina 14 - 18 Muro out degli sloveni 13 - 16 Allungo degli azzurri 13 - 12 Anzani sbaglia in battuta 12 - 11 Sbaglia anche l'......0 - 1 Michieletto chiude un botta e risposta infinito PRIMO SET 25 - 22 Il primo set è della Slovenia 24 - 22 Due setball per i balcanici 23 - 21 Lavia accorcia le distanze ulteriormente per l'...Il primo eliminato del tavolo finale è Sergio Saviani che chiude in 9° posizione per €3.800. Ad eliminarlo è Luciano Pitteri.È in corso la finale primo-secondo posto degli Europei di pallavolo: in campo Slovenia e Italia per una sfida davvero spettacolare. Seguitela con noi live con la nostra diretta testuale.