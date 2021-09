LIVE Italia-Slovenia 0-1, Finale Europei volley 2021 in DIRETTA: 22-25, azzurri sotto (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.04 Anche nella Finale femminile eravamo andati sotto 0-1 contro la Serbia. Crediamoci! 21.03 La Slovenia non è superiore, tutt’altro. Ma gli azzurri sono caduti nella ragnatela che sta tessendo una squadra zeppa di marpioni esperti. Bisogna mettere a posto la ricezione, servire meglio e, soprattutto, scrollarsi di dosso la tensione. I ragazzi devono tornare a giocare spensierati, come hanno fatto per tutto l’Europeo. 22-25 Ace di Sket. Italia-Slovenia 0-1 dopo il primo set. Entra Sket per la battuta. 22-24 No, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.04 Anche nellafemminile eravamo andati0-1 contro la Serbia. Crediamoci! 21.03 Lanon è superiore, tutt’altro. Ma glisono caduti nella ragnatela che sta tessendo una squadra zeppa di marpioni esperti. Bisogna mettere a posto la ricezione, servire meglio e, soprattutto, scrollarsi di dosso la tensione. I ragazzi devono tornare a giocare spensierati, come hanno fatto per tutto l’Europeo. 22-25 Ace di Sket.0-1 dopo il primo set. Entra Sket per la battuta. 22-24 No, ...

Advertising

UNICEF_Italia : Giovani da tutta Italia, una piattaforma hi-tech e tante idee per analizzare e contrastare inquinamento e cambiamen… - rtl1025 : ?? #LudovicoTersigni, @MarroneEmma, @mikasounds, @Machete_Mnlt e #ManuelAgnelli ospiti in #TheFlight ??? Domani, giov… - SkySportF1 : ? COLPO DI SCENA TOTALE A MONZA ?? VERSTAPPEN E HAMILTON FUORI INSIEME LIVE ? - Emergenza24 : [19.09-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - claritari : RT @UNICEF_Italia: Giovani da tutta Italia, una piattaforma hi-tech e tante idee per analizzare e contrastare inquinamento e cambiamenti cl… -