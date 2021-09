LIVE Canoa velocità | Mondiali 2021 in DIRETTA | ANDREA DI LIBERTO D’ORO NEL K1 200!!!

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13: E’ partito guardingo Die ha tenuto le energie per un grande finaleDiche ha vinto in 34?78, secondo posto a due centesimi lo svedese Menning che aveva condotto fino a pochi metri dalla fine, bronzo per il lettone Akmens a 16 centesimi 11.11: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GRANDE SPRINT FINALE DELL’AZZURRO CHE CONQUISTA IL TITOLO MONDIALE!!! Dopo l’argento olimpico di Rizza, arriva l’oro iridato diDi! 11.10: Atleti pronti per la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Canoa

OA Sport

... orari, Tv e streaming dei Mondiali disprint 2021 Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla direttadella seconda giornata di finali dei Mondiali senior divelocità in ...... Sono sei le imbarcazioni azzurre al via nelle specialità in programma oggi 10.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla direttadella prima giornata di finali dei Mondiali di...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: Sono tre le imbarcazioni azzurre che puntano al podio in questa mattinata che assegnerà gli ultimi dodici titoli iridati in palio nella rassegna danese ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 18 settembre Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle prime finali ...