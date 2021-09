L'Italvolley torna campione d'Europa dopo 16 anni (Di domenica 19 settembre 2021) AGI - La nazionale di pallavolo italiana torna campione d'Europa dopo 16 anni. In finale gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) e ritrovano un titolo che mancava dal 2005. Un successo che doppia quello ottenuto dalla nazionale femminile all'inizio del mese. La buona notizia per la pallavolo italiana è che questa squadra maschile ha un grande futuro: è la più giovane delle 24 partecipanti alla rassegna continentale e il ct Ferdinando 'Fefé' De Giorgi sembra in grado di aprire un nuovo ciclo dopo la delusione dell'eliminazione ... Leggi su agi (Di domenica 19 settembre 2021) AGI - La nazionale di pallavolo italianad'16. In finale gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) e ritrovano un titolo che mancava dal 2005. Un successo che doppia quello ottenuto dalla nazionale femminile all'inizio del mese. La buona notizia per la pallavolo italiana è che questa squadra maschile ha un grande futuro: è la più giovane delle 24 partecipanti alla rassegna continentale e il ct Ferdinando 'Fefé' De Giorgi sembra in grado di aprire un nuovo ciclola delusione dell'eliminazione ...

L'Italvolley torna campione d'Europa dopo 16 anni In finale gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). Un successo che doppia quello ottenuto dalla nazionale femminile all'inizio del mese.

