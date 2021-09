(Di domenica 19 settembre 2021) AGI - La pallavolo italiana hal'di Tokyo 2020: dopo le eliminazioni ai quarti di finale olimpici delle due rappresentative azzurre, è arrivato il riscatto nei campionati europei. Il 9 settembre c'era stato il trionfo di Paola Egonu e compagne che a Belgrado avevano battuto in finale la Serbia ammutolendo i 20mila spettatori della Stark Arena. A Katowice, in Polonia, è arrivata la finale centrata dalla nazionale maschile: anche stavolta è stata battuta la Serbia (3-1 con il punteggio di 29-27, 25-22, 23-25, 25-18) con gli azzurri che domenica sera contro la Slovenia proveranno a vincere per la settima volta gli europei. L'ultimo titolo ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'Italvolley ha cancellato l'onta di Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Italvolley cancellato

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Quella azzurra è stata una spedizione esaltante che ha in parteil flop delle Olimpiadi dove era arrivata l'eliminazione ai quarti di finale proprio contro Boskovic e compagne. Come sempre ...Ma ora, dopo lo splendido successo che haanche un'infausta Olimpiade, i fari sono puntati sulla nazionale maschile di pallavolo che sta disputando anch'essa i campionati Europei. Il nuovo ...Dopo il trionfo europeo di Paola Egonu e compagne, la nazionale maschile di De Giorgi è approdata alla finale continentale. Sono due squadre giovani che fanno ben sperare per il futuro ...La magica estate azzurra dello sport non finisce! Dopo l'Europeo di calcio, il ricco bottino alle Olimpiadi, l'Europeo della pallavolo femminile, ora ci ...