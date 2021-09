L’Italia del pugliese De Giorgi campione d’Europa Volley maschile, battuta in finale la Slovenia per 3-2 (Di domenica 19 settembre 2021) È stata una partita sofferta, iniziata anche male dalla nazionale italiana. Ma, un tassello per volta, il sestetto azzurro ha costruito la vittoria: Slovenia battuta 3-2 in finale, Italia campione d’Europa di pallavolo maschile. Italia il cui allenatore è salentino, Fefè De Giorgi, ct azzurro da un mese. Tutolo europeo che arriva a poche settimane di distanza da quello conquistato dalla nazionale femminile, successo inequivocabile della federazione guidata dall’alberobellese Giuseppe Manfredi. L'articolo L’Italia del pugliese De ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 settembre 2021) È stata una partita sofferta, iniziata anche male dalla nazionale italiana. Ma, un tassello per volta, il sestetto azzurro ha costruito la vittoria:3-2 in, Italiadi pallavolo. Italia il cui allenatore è salentino, Fefè De, ct azzurro da un mese. Tutolo europeo che arriva a poche settimane di distanza da quello conquistato dalla nazionale femminile, successo inequivocabile della federazione guidata dall’alberobellese Giuseppe Manfredi. L'articolodelDe ...

Advertising

Federvolley : #EuroVolleyM ?? VOLIAMO IN FINALE ?? ?? #SerbiaItalia ???? ???? 1-3 ?? Le immagini del match ?? LA GALLERY COMPLETA ??… - sportmediaset : +++L’Italia del volley è in finale agli europei!+++ #SportMediaset #italiaserbia - fattoquotidiano : 500MILA FIRME Mario Staderini, il politico che ha fatto condannare l'Italia dall'Onu: 'Ora il Parlamento non potrà… - maplewhite1912 : RT @antogar78: Che meraviglia l’Italia del #Volley CAMPIONE D’EUROPA come le ragazze! Squadra giovanissima che ci farà sognare e divertire… - giovanniradivo : La bella #Italia !! Dopo gli azzurri del calcio e le donne del volley é l’ora adesso degli uomini!! Che emozione!!!… -