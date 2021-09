Liga 2021/2022, Real Madrid ancora vincente nel finale: Valencia ko 2-1 in rimonta (Di domenica 19 settembre 2021) Il Real Madrid vola in testa alla classifica della Liga 2021/2022. Nel posticipo della quinta giornata le Merengues hanno espugnato in rimonta il Mestalla di Valencia per 2-1, al termine di una partita dal finale davvero incredibile. Esattamente come a Milano contro l’Inter pochi giorni fa, gli uomini di Ancelotti non brillano ma nel finale portano a casa i tre punti. Valencia-Real Madrid: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Partita molto aperta già nel primo tempo, con entrambe le squadre che provano ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Ilvola in testa alla classifica della. Nel posticipo della quinta giornata le Merengues hanno espugnato inil Mestalla diper 2-1, al termine di una partita daldavvero incredibile. Esattamente come a Milano contro l’Inter pochi giorni fa, gli uomini di Ancelotti non brillano ma nelportano a casa i tre punti.: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Partita molto aperta già nel primo tempo, con entrambe le squadre che provano ...

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Liga Gli highlights e i gol di #ValenciaRealMadrid, vittoria in rimonta nel finale per i Blancos - sportli26181512 : Betis-Espanyol 2-2: Un gol realizzato da Cabrera ha permesso all'Espanyol di riagguantare il Real Betis. Nel match… - sportface2016 : #Liga Le formazioni ufficiali di #ValenciaRealMadrid - zazoomblog : Liga: Real Sociedad-Siviglia termina 0-0 - #Liga: #Sociedad-Siviglia #termina - sportli26181512 : Real Sociedad-Siviglia 0-0: Nel match valido per la quinta giornata della Liga spagnola, Real Sociedad e Siviglia c… -