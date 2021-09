Lettera con proiettili a ex segretario Fim Bentivogli (Di domenica 19 settembre 2021) Lettera con proiettili all’ex segretario della Fim Cisl Marco Bentivogli, ora leader di Base Italia. Il plico, trovato questa mattina intorno alle 6.40 nella sua abitazione di Ancona, conteneva minacce nei confronti del sindacalista, della sua famiglia e degli uomini della scorta. Ad accompagnare la Lettera, 10 proiettili carichi, 5 per fucile a pallettoni 5 per pistola 7.65. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e la polizia scientifica. L’ennesimo episodio di intimidazione ai danni del leader di Base Italia ha determinato l’intensificazione del dispositivo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 settembre 2021)conall’exdella Fim Cisl Marco, ora leader di Base Italia. Il plico, trovato questa mattina intorno alle 6.40 nella sua abitazione di Ancona, conteneva minacce nei confronti del sindacalista, della sua famiglia e degli uomini della scorta. Ad accompagnare la, 10carichi, 5 per fucile a pallettoni 5 per pistola 7.65. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e la polizia scientifica. L’ennesimo episodio di intimidazione ai danni del leader di Base Italia ha determinato l’intensificazione del dispositivo di ...

