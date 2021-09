**Lega: Salvini, 'per Bossi riconoscenza e venerazione, siamo qui grazie a lui'** (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Una montagna, un lago di auguri. Te li faccio dalla macchina, come mi hai insegnato tu, non c'è sabato e domenica. E' il modo di fare politica, con passione e tenacia, con testa e cuore, che mi hai e ci hai insegnato. grazie!". Lo dice Matteo Salvini in un video messaggio, registrato in macchina in un trasferimento per la campagna elettorale, per gli 80 anni di Bossi. "Non saprei cosa aggiungere se non riconoscenza, gratitudine, affetto, stima e venerazione. Se siamo qui, se milioni di persone credono in futuro migliore è perché tu hai cominciato con pochi eroi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Una montagna, un lago di auguri. Te li faccio dalla macchina, come mi hai insegnato tu, non c'è sabato e domenica. E' il modo di fare politica, con passione e tenacia, con testa e cuore, che mi hai e ci hai insegnato.!". Lo dice Matteoin un video messaggio, registrato in macchina in un trasferimento per la campagna elettorale, per gli 80 anni di. "Non saprei cosa aggiungere se non, gratitudine, affetto, stima e. Sequi, se milioni di persone credono in futuro migliore è perché tu hai cominciato con pochi eroi ...

