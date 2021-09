Lazio | Martusciello | «Buona reazione dopo il gol di Keita Sul derby…»

(Di domenica 19 settembre 2021) Al termine diCagliari,è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il risultato: le parole del vice di Sarri Ai microfoni di DAZN,è intervenuto per commentare il risultato del match trae Cagliari. LA PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione da squadra, poi nel calcio succede di abbassare la tensione nonostante ci eravamo detti di spingere. Abbiamo preso gol e abbiamo ballato per un quarto d’ora. Laal gol diè stata, la prestazione importante con 28 tiri in porta. Siamo sulla strada ...

ROMA - Maurizio Sarri in tribuna a prendere appunti, Giovanniin panchina a dirigere la. Il vice allenatore, dopo il 2 - 2 all'Olimpico contro il Cagliari, si è presentato davanti ai microfoni di Dazn per parlare della sfida che è stata: " La ......!1) 45' Immobile (L), 46' Joao Pedro (C), 63' Keita (C), 82' Cataldi (L)(4 - 3 - 3) : Reina; ... All:(Sarri squalificato) CAGLIARI (3 - 5 - 2) : Cragno; Carboni, Ceppitelli, ...Lazio, Giovanni Martusciello (vice dello squalificato Sarri) dopo il pareggio col Cagliari: "Reazione forte e pareggio centrato con bravura" ...Le parole del vice allenatore dei biancocelesti Giovanni Martusciello, intervenuto al termine della partita in conferenza stampa ...