L’allarme dell’Ordine dei medici | «Perché oggi è impossibile radiare i medici No vax»

«I medici No vax possono dormire sonni tranquilli, ma quando mai riusciremo a radiarli?», dice Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma al Corriere. Il problema è che la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che dovrebbe pronunciarsi sui ricorsi, è scaduta da oltre 7 mesi. E nessuno l'ha mai più rinnovata. «Il giorno che si occuperà dei No vax saremo già passati al prossimo virus.», spiega Magi è anche consigliere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e l'appello, rivolto al governo Draghi, lo lancia insieme al suo ...

