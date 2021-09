Laia Sanz vince nel Trial | è il suo 14° mondiale Corona iridata pure per Bou

(Di domenica 19 settembre 2021) Un 14° titolo iridato dopo 8 anni di assenza dal. Non capita tutti i giorni e di sicuro non capita a chi negli ultimi tre anni ha sofferto per una malattia che aveva seriamente minato il suo ...

La Gazzetta dello Sport

Ma non tutti si chiamanoe non tutti hanno la determinazione e la forza della pilota catalana che per reagire alla debilitazione ha deciso di affrontare in questo 2021 il Mondiale di Trial, ...Lo hanno detto aquando ha conquistato la finale per l'Acciona firmando anche il miglior tempo femminile nelle semifinali con un ottimo 5'46'228 contro i 5'46'805 di una potentissima Catie ...