La terra dei roghi delle chiese (Di domenica 19 settembre 2021) Da qualche anno uno strano fenomeno affligge la Francia, culla della società multietnica in Europa: i roghi delle chiese cattoliche. L’epidemia degli incendi è passata sottotraccia e spesso è stata censurata dai media mainstream. Le indagini delle autorità, seguite alle devastazioni delle chiese, sovente non hanno portato all’individuazione dei responsabili o, in altri casi, si è parlato di cause accidentali dovute a lavori di ristrutturazione. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2021 roghi delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 settembre 2021) Da qualche anno uno strano fenomeno affligge la Francia, culla della società multietnica in Europa: icattoliche. L’epidemia degli incendi è passata sottotraccia e spesso è stata censurata dai media mainstream. Le indaginiautorità, seguite alle devastazioni, sovente non hanno portato all’individuazione dei responsabili o, in altri casi, si è parlato di cause accidentali dovute a lavori di ristrutturazione. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2021...

Pontifex_it : Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni… - lore944 : @cresce_m Non so xché fosse solo con la nonna ma mi viene il sospetto che fosse un peso x entrambi a prescindere da… - francof61060455 : I media vi bombardano con la notizia che dopo poche settimane dei talebani al potere le casse dello stato siano vuo… - marteizzando : Cosa mi fai ricordare, corso di storia moderna (uno dei tanti)la gente per terra e fuori in corridoio per seguire l… - Dome689 : RT @FedericaBosello: Aiuto a @Terra_Pianeta da mense universitarie di Berlino - gli studenti chiedono il contrasto dei #cambiamenticlimatic… -